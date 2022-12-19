فيلم «عمهم» يتذيل قائمة إيرادات السينما.. 6 آلاف جنيه في 24 ساعة

تذيل فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام، قائمة إيرادات الأفلام، أمس الأحد، حيث جاء في المركز السادس والأخير، من بين الأفلام المُنافسة، بعد وجوده في دور العرض على مدار ما يقرب من 24 أسبوعًا.

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم «عمهم»، بطولة الفنان محمد إمام، أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 6 آلاف جنيه فقط، بينما جاء إجمالي ما حققه من إيرادات 55.2 مليون جنيهًا تقريبًا.

أبطال فيلم «عمهم» لـ محمد إمام

يُشارك في بطولة الفيلم، عدد كبير من الفنانين بجانب محمد عادل إمام، منهم رياض الخولي، ومحمد سلام، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وأحمد خالد صالح، والشحات مبروك، وإشراف عام كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

ويستعرض الفيلم، قصة قصة «سلطان»، الذي تقوده الصدفة إلى تزوير بعض الأموال، ليدخل في عدد من المشكلات والأزمات، في إطار كوميدي.

5 أفلام أخرى بدور العرض

تتواجد في دور العرض حاليًا، 5 أفلام أخرى بجانب فيلم «عمهم»، وهي: «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، و«فضل ونعمة» للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، و«هاشتاج جوزني» لـ أمير المصري ومايان السيد، و«كيرة والجن» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«بحبك» لـ تامر حسني.