سعر الذهب اليوم في مصر.. 1750 جنيها للجرام عيار 21

حالة من التذبذب الواضح شهدها سعر الذهب اليوم في مصر، حيث سجل سعر عيار 24 نحو 1943جنيها للبيع و2000 جنيه للشراء، ووصل سعر عيار 22 إلى 1781جنيها للبيع و1833 جنيها للشراء.

الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار21 سعر 1700 جنيه للبيع والشراء 1750 جنيها، وعيار 18 للبيع 1457 جنيها والشراء 1500 جنيه، وعيار 14 للبيع 1133 جنيها والشراء 1167 جنيها، وعيار 12 للبيع 971 جنيها والشراء 1000 جنيه، والأونصة للبيع بسعر 60,423 جنيها والشراء 62,200 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب للبيع سعر 13,600 جنيه والشراء 14,000 جنيه، وكيلو الذهب للبيع بسعر 1,942,857 جنيها والشراء 2,000,000 جنيه، بحسب محلات الصاغة اليوم.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر

وعن متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال سجلت الآتي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1423 جنيها بما يعادل 57.68 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1305 جنيهات بما يعادل 52.88 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1245 جنيها بما يعادل 50.48 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1067 جنيها بما يعادل 43.26 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 830.23 جنيه، بما يعادل 33.65 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 711.62 جنيه بما يعادل 28.84 دولار.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 533.72 جنيه بما يعادل 21.63 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم 44,263 جنيها بما يعادل 1,794 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم 9,963 جنيها بما يعادل 403.80 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم 1,423,242 جنيها بما يعادل 57,685 دولار أمريكي.