انخفاض أسعار الذهب بالتعاملات المسائية.. تراجع 130 جنيها في عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم في التعاملات المسائية انخفاضًا ملحوظا في مختلف الأعيرة 21، 18، 24 وفق التحديث الآخير لأسعار الذهب، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 والأكثر طلبا ليسجل 1670 جنيها، بواقع تراجع 130 جنيها في سعر الجرام، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 لـ1430 جنيها.

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية أسعار جرام الذهب وفق آخر تحديث اليوم الأحد لمختلف الأعيرة فضلا عن سعر الجنيه الذهب.

انخفاض أسعار الذهب

وأوضح «أشرف فهمي» تاجر ذهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الذهب انخفضت في تعاملات اليوم المسائية لجميع الأعيرة.

جرام الذهب عيار 24 يسجل تراجعا 206 جنيهات

وأوضح فهمي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم 1908 جنيهات للبيع، بعد آخر سعر له إذ سجل وقتئذ 2114 جنيها، ليبلغ التراجع في سعر الجرام 206 جنيهات.

فيما سجل جرام الذهب عيار 21 للبيع 1670 جنيها فيما يسجل نفس العيار للشراء 1620 جنيها، وبلغت قيمة التراجع في سعر الجرام نحو 130 جنيها.

كما أوضح فهمي أن سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم في التعاملات المسائية 1430 جنيها، إذ سجل قبل الانخفاض 1550 جنيها للجرام، ليحقق تراجعا قيمته 120 جنيها في سعر الجرام.

سعر جنيه الذهب اليوم

وأشار أشرف فهمي إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل اليوم 13760 جنيها في التعاملات المسائية الأخيرة، مؤكدا على التراجع في قيمة أسعار أعيرة الذهب المختلفة، لافتا إلى أنه في المقابل تراجعت حركة البيع والشراء، مؤكدا أهمية الحفاظ على الذهب وعدم بيعه إلا في الضرورة القصوى، معلقا: «يفضل البيع والشراء للعملاء في حال استقرار أسعار الذهب».