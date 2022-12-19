إصابة نقاش سقط من علو أثناء عمله في بني سويف

أصيب عامل نقاشة بإصابات بالغة، صباح اليوم الاثنين، إثر سقوطه من علو أثناء عمله بأحد العمارات السكنية بشارع صلاح سالم، وسط مدينة بني سويف، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

سقوط عامل نقاشة من علو في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد سقوط نقاش أثناء عمله بأحد العمارات السكنية بشارع صلاح سالم، ما ادى إلى إصابته بإصابات بالغة في العمود الفقري والرأس، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتبين أن المصاب يدعى حسن علي حسن، 38 عامًا، نقاش، مقيم قرية بياض العرب شرق النيل، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصاب إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.