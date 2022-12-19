قناة «القاهرة الإخبارية»: الشرطة الفرنسية تحتوي غضب المشجعين في الشوارع

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من باريس، إن حالة من الحزن العميق سرت في شوارع فرنسا بعد مباراة منتخبي الأرجنتين وفرنسا في بطولة كأس العالم أمس الأحد، مشيرًا إلى حدوث تصادمات بين الشرطة الفرنسية والمشجعين، ولكن تم احتواء تلك الأزمة سريعًا.

14 ألف شرطي متواجدين بجميع المدن الفرنسية

وأضاف «شقير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد»، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك 14 ألف شرطي متواجدين بجميع المدن الفرنسية منهم 2750 شرطي بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك حسب ما قاله وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

الجميع كان سعيد بتتويج ميسي على وجه التحديد

وتابع، أن الجمهور الفرنسي يعشق منتخبه، ولكنه لم يحزن بشكل كبير إذ أن اللاعب ميسي يعلب في باريس سان جيرمان، وله جماهيرية ضخمة في جميع أنحاء العالم وليس فقط في الأرجنتين، مشيرًا إلى أن الجميع كان سعيد بتتويج ميسي على وجه التحديد وليس منتخب الأرجنتين.

وأشار، إلى أنه من خلال حواراتنا مع الجمهور الفرنسي، وجدنا الجمهور يتحدث عن كيليان مبابي، متابعًا أنم لم يتم رصد أي احتكاكات بين الجماهير الأرجنتينية والفرنسية في العاصمة الفرنسية باريس بعد انتهاء المباراة أمس، إذ أن الجميع كان لديه أمل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.