تشريح جثة شاب عُثر عليها في ظروف غامضة بحلوان 

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في حلوان، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تحليل عينات من المتوفي بالمعمل الكيميائي

كما قررت النيابة سحب عينات من المتوفي وإرسالها إلى المعمل الكيميائي بالطب الشرعي لبيان إذا كان المتوفي مدمن للمخدرات من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول ملابسات الوفاة، والتأكد من إدمانه للمخدرات فضلا عن استبيان رأي الأسرة بشأن علاقاته مع أصدقائه ورفقاء العمل ضمن التحقيقات.

بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزله

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «محمد.أ»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.