«الأرصاد» توصي بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة كثافة الشبورة على الطرق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ متابعة النشرات الجوية أمر مهم، لمعرفة كثافة الشبورة المائية على الطرق والمحاور المختلفة، لافتة إلى أنّ الشبورة تتكون بداية من الساعة الثالثة فجرا، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس.

ارتفاع الحرارة نهارا

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، يقلل فرص ظهور الشبورة، بينما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة نهارا.

انخفاض الشبورة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، تنخفض الشبورة عليها بشكل كبير.