بوتين: الصادرات الروسية زادت بنسبة 42% رغم العقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حجم الصادرات الروسية ارتفع بنحو 42% خلال الأشهر الماضية، رغم العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، فيما أدت إلى أرقام قياسية للتضخم في أوروبا، حسبما جاء في كلمة تليفزيونية له.

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن بوتين قوله «نساعد الدول الفقيرة في إفريقيا وآسيا عبر تصدير المنتجات المختلفة، وعلى الرغم من العقوبات فإن الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت».

وأضاف « روسيا تتعرض لمحاولة غير مسبوقة من أجل تدمير اقتصادها، وما زالت أكبر موردي المنتجات الزراعية والحبوب والأسمدة إلى الأسواق الدولية».