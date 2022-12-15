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بوتين: الصادرات الروسية زادت بنسبة 42% رغم العقوبات

كتب:

عمرو حسني
02:46 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
بوتين

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حجم الصادرات الروسية ارتفع بنحو 42% خلال الأشهر الماضية، رغم العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، فيما أدت إلى أرقام قياسية للتضخم في أوروبا، حسبما جاء في كلمة تليفزيونية له.

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن بوتين قوله «نساعد الدول الفقيرة في إفريقيا وآسيا عبر تصدير المنتجات المختلفة، وعلى الرغم من العقوبات فإن الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت».

 وأضاف « روسيا تتعرض لمحاولة غير مسبوقة من أجل تدمير اقتصادها، وما زالت أكبر موردي المنتجات الزراعية والحبوب والأسمدة إلى الأسواق الدولية».

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بقلم عمرو حسني