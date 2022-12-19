القبض على ربة منزل خلال بيع «ألماظ مسروق» في الجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات من داخل مسكن إحدى المواطنات.. بأسلوب "المغافلة" وإعادة المسروقات وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مشغولات ذهبية – كائن بدائرة القسم) قيام (إحدى السيدات) بعرض مشغولات ألماظ للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة وبحوزتها (بعض مشغولات الألماظ) وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات ، إعترفت بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بمحافظة القاهرة) بأسلوب " المغافلة " أثناء عملها بمنزلها ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.