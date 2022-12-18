ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة غير مرخصة وحشيش بـ2.1 مليون جنيه في القليوبية

فى ضربة أمنية استباقية، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 3 أشخاص بالقليوبية، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وقام رجال الشرطة بضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش زنة 30,300 كيلو جرام، وطبنجة، وعدد من الطلقات النارية، وخزينة بندقية آلية، و2 سلاح أبيض، والأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2,121,000 جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.