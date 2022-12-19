القبض على صاحب شركة استولى على 3.5 مليون جنيه بمشتريات وهمية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط صاحب شركة لقيامه بالإستيلاء على مبلغ 3,5 مليون جنيه تقريباًمن أموال أحد البنوك من خلال إستخدامه ماكينة التحصيل الإلكترونى الخاصة بشركته فى إجراء مشتريات وهمية

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئول بأحد البنوك) بتضرر البنك محل عمله من (مدير شركة للصناعة والنقل " له معلومات جنائية") لقيامه بالنصب والإحتيال على البنك والإستيلاء على مبلغ مالى من البنك عن طريق إستخدام إحدى ماكينات التحصيل الإلكترونى الخاصة بالشركة المشار إليها.

وبالفحص بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين صحة الواقعة ، وقيام المذكور بالإستيلاء على مبلغ مالى من البنك عن طريق إستخدام إحدى ماكينات التحصيل الإلكترونى الخاصة بشركته فى إجراء مشتريات وهمية بإستخدام عدد من البطاقات الإئتمانية الخاصة بأفراد أسرته وأقاربه بمبلغ (3,500,000) مليون جنيه تقريباً وقيامه بسحب قيمتها من حسابه البنكى وقيامه عقب ذلك بإلغاء تلك العمليات الشرائية من الماكينة المسلمة له وإرجاع قيمتها إلى حساب البطاقات البنكية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، مما تــرتب عليه قيام البنـــك بسداد تلك القيمة دون وجــود رصيـد يقابلها بحـساب المتـــهم حال مطـــالبته بسداد قيمة تلك المشتريات الملغاه السابق سحبها مما ترتب عليه الإضرار بأموال البنك والإستيلاء على المبلغ المشار إليه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.