ضبط 3 أطنان أرز قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

التصدي لظاهرة الغش التجاري

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح وكل السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين، طبقاً للأسعار المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط سيارة محملة بـ3 أطنان أرز

وشنت إدارة تموين ههيا حملة برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وتمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق «ههيا- الزقازيق» بشارع بحر مويس من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون قادمة من قرية التل اﻷحمر بمركز ههيا، متوجهة إلى محافظة الدقهلية، ومحملة بكمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وعليها 3 أطنان و55 كيلو جرام مجمعة ومنقولة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم تحرير المحضر رقم 14197 لسنة 2022 جنح ههيا، وتسليم كمية اﻷرز المضبوطة إلى مضرب الإيمان الكائن بقرية الفواقسة على ذمة المحضر.