ضبط لحوم فاسدة وتحرير 337 محضرا تموينيا في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تحرير 337 محضرا تموينيا متنوعا بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التي شنتها اليوم الاثنين مديرية التموين والتجارة الداخلية.

تحرير مخالفات تموينية

وذكر عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المحاضر التي تم تحريرها خلال أعمال الحملات تنوعت بين 65 مخالفة مخابز، و272 مخالفة أسواق بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أنه خلال حملة تفتيشية بنطاق مركز ومدينة بركة السبع تم تحرير محاضر ضد أصحاب محال جزارة وبيع أسماك ومطعم، وأسفرت عن ضبط ما يزيد عن 2 كجم لحوم، و27 كجم أسماك، و70 كجم دواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمين فضلا عن 8 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية لبيعه بالسوق السوداء بهدف التربح.

تكثيف الرقابة على المنشآت التموينية

وأكد وكيل وزارة التموين، مواصلة اللجان الميدانية جهودها في تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين، فضلاً عن تلقي الشكاوي والبلاغات من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات التابعة والتعامل الفوري معها.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.