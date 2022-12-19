توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة 3 درجات مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد توقعات حالة الطقس، خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الثلاثاء حتى الخميس من الشهر ذاته، إذ سيبدأ فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر.

توقعات طقس الـ72 ساعة

ويسود الفترة المذكورة طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء، دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفق هيئة الأرصاد حالة الطقس على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ3 مئوية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسب تصل لـ40% غدًا الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلًا عن هطول أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

ويُتوقع سقوط أمطار متوسطة الأربعاء المقبل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح على المناطق كافة خلال الفترة المذكورة.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء وحتى الخميس 22 ديسمبر بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الثلاثاء 20 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 21 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 21والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 22 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.