حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات.. آخر موعد للتسجيل

بدأ حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات، في 9 أقاليم مختلفة، ضمن المرحلة الأولى التي تضم 1284 وحدة سكنية موزعين على المحافظات التسع، حيث بدأ حجز شقق مشروع «داره» إلكترونيًا، من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير، لاستخراج استمارة تسديد مبلغ جدية الحجز وإنهاء الإجراءات.

ونستعرض كل ما تريد معرفته عن حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات، وعدد الشقق، وطرق التقديم وآخر موعد للتسجيل، فضلًا عن عدد العمارات، وكراسة شروط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

بدء حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات

بدأ حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات، في 9 أقاليم بدءًا من أمس الأحد، ويستمر حتى يوم 26 يناير المُقبل، لشراء شقق مشروع داره كاملة التشطيب، والتي يتم تسلمها على المفتاح.

تفاصيل حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات

فيما يخص تفاصيل حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات، فإنّها تتم من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير، واختيار المشروع والمحافظة والتي جاءت كالتالي:

مشروع داره محافظة الدقهلية

أتاح بنك التعمير والإسكان، حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات، في محافظة الدقهلية، للحصول على وحدة سكنية من بين 60، تم طرحها، وهي عبارة عن عمارة واحدة غير شاملة الدور الأرضي.

مشروع داره محافظة السويس

يشمل حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات بمحافظة السويس، 192 وحدة سكنية، عبارة عن 8 عمارات شاملة الدور الأرضي.

مشروع داره محافظة الفيوم

يضم حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات بمحافظة الفيوم، 160 وحدة، عبارة عن 2 عمارة شاملة الدور الأرضي، في أرض المحلج القديمة بمنطقة الحواتم.

مشروع داره محافظة المنوفية

يشمل 88 وحدة سكنية تقع في عمارة واحدة شاملة الدور الأرضي.

مشروع داره محافظة المنيا

يشمل 96 وحدة سكنية في 4 عمارات شاملة الدور الأرضي، ضمن حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات.

مشروع داره محافظة دمياط

يشمل حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات، 80 وحدة سكنية عبارة عن 4 عمارات شاملة الدور الأرضي.

مشروع داره محافظة سوهاج

يضم 72 وحدة سكنية عبارة عن عمارة واحدة شاملة الدور الأرضي.

مشروع داره محافظة قنا

يحتوي على 360 وحدة سكنية، عبارة عن 5 عمارات شاملة الدور الأرضي.

مشروع داره محافظة كفر الشيخ

يضم 176 وحدة سكنية عبارة عن 2 عمارة غير شاملة الدور الأرضي

خطوات حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات

فيما يخص خطوات حجز شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات، فإنّها تتم من خلال الدخول على موقع بنك الإسكان والتعمير واتباع عدة خطوات كالتالي:

- الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان من هنــــــــــــــــــــا.

- مراجعة المشاريع المتاحة وتحميل كراسة الشروط للمشروع الذي تفضله.

- اضغط على تسجيل مستخدم جديد، وسجل بياناتك لتصلك رسالة نصية بكلمة المرور، حيث يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة «افتراضية»، لمدة 5 دقائق عن طريق كلًا من SMS والإيميل، ويتم استخدامها في إنشاء كلمة السر الدائمة، وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل، تحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم، مع الأخذ في الاعتبار أنّه سيتم عمل حظر لمدة ساعة في حالة تخطي 3 محاولات.

- اضغط على استخراج رقم استمارة ليظهر رقم الاستمارة الذي تم استخراجه من قبل العميل من الموقع، وذلك لتحويل المبالغ المالية عليه بإحدى طرق السداد Ach، أو Swift، أو من أي بنك/ تحويل داخلي من أي فرع لمصرف بنك الإسكان والتعمير، إذا كان لديك حساب في بنك التعمير والإسكان.

- بعد إتمام تحويل المبلغ يتم إرسال رسالة تأكيدية، توضح أنّ المبلغ قد تم تحويله على حسابك بالمشروع.

- عند فتح باب الحجز يتم الدخول على الموقع مرة أخرى، لاختيار الوحدة/ الأرض التي ترغب فيها.

للاستفسارات أرسل بريد إلكتروني على hdb-reservation@hdb-egy.com أو إتصل على 19995.