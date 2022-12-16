أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات وكراسة الشروط: تفاصيل السداد بالجنيه

تساءل الآلاف الشباب في المحافظات، حول أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات وكراسة الشروط، حيث يبدأ تسجيل شقق مشروع داره بعد غدٍ الأحد، ويستمر حتى الخميس 12/1/2023، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات، في 9 محافظات وهي كفر الشيخ، والمنوفية، والفيوم، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، وقنا، والسويس، والمنيا.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات، بحسب كراسة الشروط، وتفاصيل السداد بالجنيه، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات

وتراوحت أسعار شقق مشروع داره بين 931 ألف جنيهًا، حتى مليون و124 ألف جنيهًا، بحسب المساحة، والدور الذي تقع فيه الشقة.

أسعار شقق مشروع داره الدور الأرضي 98 مترًا

يبلغ سعر شقق عواصم المحافظات، التي تبلغ مساحتها 98 مترًا 931 ألف جنيهًا في الدور الأرضي، بينما يكون نظام السداد كالتالي:

75 ألف جنيهًا مبلغ جدية الحجز.

64 ألفًا و650 جنيهًا استكمال 15% من قيمة الشقة.

34 ألفًا و913 جنيهًا قيمة قسط ربع سنوي.

9310 جنيهًا مصاريف إدارية بنسبة 1%.

74 ألفًا و480 جنيهًا إجمالي قيمة مصروفات ووديعة الصيانة.

سيتبقى من إجمالي سعر الشقة قيمة 55% من سعرها بإجمالي 512 ألفًا و50 جنيهًا، يتم سدادها بنظام الأقساط الربع سنوية على مدار 3 سنوات بقيمة 53 ألفًا و775 جنيهًا كل 3 أشهر، أو على مدار 5 سنوات بقيمة 36 ألفًا و852 جنيهًا، على مدار 7 سنوات بقيمة 29 ألفًا و853 جنيهًا.

أسعار شقق مشروع داره الدور الأرضي 100 متر

ويبلغ سعر شقق تطوير عواصم المحافظات، مساحة 100 متر مربع في الدور الأرضي، 950 ألف جنيهًا، ويتم السداد كالتالي:

75 ألف جنيهًا يتم دفعها مبلغ جدية حجز.

67500 جنيهًا يتم سدادها ضمن استكمال قيمة 15% من ثمن الشقة.

35625 جنيهًا قسط ربع سنوي يسدد خلال عام من الحجز.

142500 جنيهًا وهي نسبة 15% لإتمام الإجراءات.

9500 جنيهًا وهي 1% مصاريف إدارية.

76 ألف جنيهًا إجمالي قيمة المصروفات ووديعة الصيانة.

ويصبح إجمالي القيمة المتبقية بنسبة 55% من سعر الشقة بإجمالي 522 ألفًا و500 جنيهًا يتم تقسيطها على 3 سنوات بمقدار 54873 جنيهًا تدفع كأقساط ربع سنوية، أو على مدار 5 سنوات بقيمة 37604 جنيهًا أقساط ربع سنوية، أو 30462 جنيهًا على مدار 7 سنوات.

أسعار شقق مشروع داره الدور الأرضي 109 مترًا

وسجل إجمالي سعر شقق مشروع داره بحسب كراسة الشروط مساحة 109 مترًا في الدور الأرضي، مليون و35 ألفًا و500 جنيهًا، يتم دفع منها:

75 ألف جنيهًا مبلغ جدية حجز.

80 ألفًا و325 جنيهًا استكمال 15% من قيمة الوحدة.

38 ألفًا و831 جنيهًا قسط ربع سنوي بنسبة 15% من قيمة الشقة.

10355 مصاريف إدارية بنسبة 1%.

82 ألفًا و840 جنيهًا إجمالي قيمة مصروفات ووديعة الصيانة.

ويتبقى من سعر الشقة 55% بإجمالي 569 ألفًا و525 جنيهًا، يتم تقسيطها على مدار 3 سنوات بقيمة 59 ألفًا و812 جنيهًا يتم دفعها في صورة أقساط ربع سنوية، أو على 5 سنوات بقيمة 40 ألفًا و989 جنيهًا، أو على 7 سنوات بقيمة 33 ألفًا و203 جنيهًا.

أسعار شقق مشروع داره الدور الأرضي 116 مترًا

وجاء سعر شقق عواصم المحافظات مساحة 116 مترًا في الدور الأرضي، بمليون و102 ألف جنيهًا يتم دفعها بحسب كراسة شروط مشروع داره كالتالي:

75 ألف جنيهًا مبلغ جدية الحجز.

90 ألفًا و300 جنيهًا مبلغ 15% استكمال حجز.

41 ألفًا و325 جنيهًا قيمة قسط ربع سنوي "تسدد خلال عام".

11 ألفًا و20 جنيهًا مصاريف إدارية بقيمة 1%.

88 ألفًا و160 جنيهًا إجمالي قيمة مصروفات ووديعة الصيانة.

وتبلغ القيمة المتبقية بعد ذلك 55% بإجمالي 606 ألفًا و100 جنيهًا، يتم سدادها في صورة أقساط ربع سنوية على مدار 3 سنوات بمبلغ 63 ألفًا و653 جنيهًا، أو على مدار 5 سنوات بقيمة 43 ألفًا و621 جنيهًا، أو على مدار 7 سنوات بقيمة 35 ألفًا و336 جنيهًا.

أسعار شقق عواصم المحافظات 109 مترًا بالأدوار العليا

وسجل سعر الشقة مساحة 109 مترًا في الأدوار العليا مليون و56 ألفًا و210 جنيهًا يتم دفعها كالتالي:

75 ألف جنيهًا مقدم جدية حجز.

83 ألفًا و432 جنيهًا استكمال 15%.

39 ألفًا و608 جنيهًا قيمة قسط ربع سنوي «تسدد خلال عام من الاستلام».

158 ألفًا و432 جنيهًا نسبة 15% لإتمام الإجراءات.

10 آلاف و562 جنيهًا مصاريف إدارية بنسبة 1%.

84 ألفًا و497 جنيهًا إجمالي قيمة المصروفات ووديعة الصيانة.

ويبلغ إجمالي القيمة المتبقية من سعر الشقة 55% وتقدر بـ 580 ألفًا و916 جنيهًا يمكن تقسيطها بدفع 61 ألفًا و8 جنيهات أقساط ربع سنوية على مدار 3 سنوات، أو41 ألفًا و808 جنيهًا لمدة 5 سنوات، أو 33 ألفًا و867 جنيهًا لمدة 7 سنوات.

أسعار شقق مشروع داره الأدوار العليا 116 مترًا

سجل سعر شقق تطوير عواصم المحافظات بالأدوار العليا، والتي تبلغ مساحتها 116 مترًا، مليون و124 ألفًا و40 جنيهًا يتم سدادها كالتالي:

75 ألف جنيهًا مبلغ جدية الحجز.

93 ألفًا و606 جنيهًا استكمال 15%.

42 ألفًا و152 جنيهًا قيمة قسط ربع سنوي تسدد لمدة عام.

168 ألفًا و606 جنيهًا 15% لإتمام الإجراءات.

11 ألفًا و240 جنيهًا مصاريف إدارية بنسبة 1%.

89 ألفًا و923 جنيهًا إجمالي قيمة المصروفات ووديعة الصيانة.

وتبلغ القيمة المتبقية من سعر الشقة 55%، بإجمالي 618 ألفًا و222 جنيهًا يتم تقسيطها، عبر دفع 64 ألفًا و926 جنيهًا أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات، أو 44 ألفًا و493 جنيهًا لمدة 5 سنوات، أو 36 ألفًا و42 جنيهًا لمدة 7 سنوات.