شركات الذهب تنشط المبيعات بعروض وتخفيضات وسبائك أصغر

روّجت شركات تجارة الذهب لمبيعاتها من السبائك والجنيهات الذهبية الأكثر إقبالاً، بما سمّته «عروض وتخفيضات» و«كاش باك»، بهدف زيادة الحصيلة البيع من المعدن الأصفر، ولجأ البعض إلى الترويج لـ«سبائك الجرام» الصغيرة، في مسعى لتنويع المبيعات، وكسر تقليد بيع السبائك كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم، عبر استحداث سبائك أصغر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية، اليوم الإثنين، 2000 جنيه لـ«عيار 24» الأكثر نقاءً، و1750 جنيهًا لـ«عيار 21»، وسجل عيار 18 سعر 1500 جنيه، و14 ألف جنيه للجنيه الذهب، بينما عالمياً، سجلت الأوقية 1790 دولارًا للأوقية اليوم.

تخفيض سعر المصنعية

وقال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن» إنَّ العروض والتخفيضات تكون على المصنعية فقط، مبينًا أنَّ اللجوء إلى السبائك الصغيرة إنما يهدف إلى إتاحة البيع بتكلفة أقل، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة المشترين في السوق المحلية.

توقعات بالتراجع عالمياً خلال عام

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1771.03 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics) على أن يتمّ التداول عند 1707.02 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.