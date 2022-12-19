مسجل خطر ينهي حياة عاطل بطلق ناري في أطفيح

أصيب عاطل بطلق ناري في الفخذ الأيسر، أودى بحياته في الحال بالظهير الصحراوي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، بتلقيه بلاغ من مستشفى الصف المركزي بوصول «أ.ع» 20 سنة، عاطل، ومقيم بأطفيح، متوفى إثر إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيسر، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال الشرطة بالانتقال إلى مكان الواقعة.

الفحص بمسرح الحادث

وذكرت التحريات أنّ سائق توك توك، 19 سنة مقيم بأطفيح، قال إنّ المتوفى كان صحبته شخص يدعى «م .أ» 21 سنة، واستقلا بصحبته وطلبا منه توصيلهما بعد نقطة إسعاف الودى الكائنة بطريق الكريمات دائرة المركز، وعقب وصولهما ترجلا إلى الظهير الصحراوي شرق الطريق، وسمع بعدها صوت طلق ناري وشاهد الأخير يحمل المتوفى، واستقل التوك توك، وطلب منه التوجه إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه توفي قبل وصولهما.

وأوضحت التحريات أنّه وراء ارتكاب الواقعة «ف.م» وشهرته الضبع 27 سنة عاطل، ومقيم بعرب العيادة دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا «إعدام، 5 مؤبد ، سرقتان بالإكراه»، جارٍ العمل على ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام ابوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.