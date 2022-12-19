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ضبط 2023 قضية تموينية متنوعة في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وشيماء مختار
12:45 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
شرطة.. صورة تعبيرية

شرطة.. صورة تعبيرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم المتعددة في التموين.

جهود الحملات التموينية

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الحملات عن ضبط 2023 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 57 قضية حجب سلع غذائية، و8 قضايا بيع بأزيد، و7 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية، و677 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء، و988 قضية في مجال مخالفات المخابز، و34 قضية استيلاء على السلع المدعمة.

كما ضبطت الحملات مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص بمحافظة سوهاج لحيازته 12,800 طن أعلاف حيوانية ونخالة خشنة معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ومالك مخزن لتجارة الحبوب دون ترخيص بمحافظة كفرالشيخ لحيازته 12 طن أقماح محلية قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، فضلا عن ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية لحيازته كمية قدرها 7,500 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية.

مخالفات التلاعب والتهريب

وفى إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 52 قضية.

قضايا الإتجار في المواد البترولية

وفى إطار جهود الإدارة لمتابعة قضايا الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمي، قامت الإدارة بالاشتراك مع مديرية أمن السويس بحملة نوعية على محطات تزويد مراكب الصيد بالوقود والذي يعمد القائمون عليها بتجميع السولار لبيعه في السوق السوداء، أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 72746 لتر سولار.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 37 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 10975 عبوة سجائر و1,076 طن معسل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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