من أحمد الحجار لـ مفيد فوزي.. 27 فنانا ومبدعا رحلوا في 2022

أعمال وأحداث فنية عديدة شهدها العام 2022، ولكن مر خلاله العديد من اللحظات الحزينة لرحيل مجموعة من الفنانين والمبدعين الذين أثروا الساحة الفنية والإعلامية بأعمالهم وإبداعاتهم، خلال الثلث الأول من العام، ففي شهر يناير رحل 3 فنانين، بينما رحل في فبراير 6 مبدعين، ليفقد الوسط الفني خلال العام الحالي 27 فنانا ومبدعا.

- أحمد الحجار

رحل في 4 يناير 2022 عن عمر ناهز الـ 65 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية.

- مها أبو عوف:

رحلت في 6 يناير 2022 عن عمر ناهز الـ 65 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

- الإعلامي وائل الإبراشي:

رحل في 9 يناير 2022 عن عمر ناهز الـ 59 عاما، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

- وحيد السنباطي:

رحل في 12 يناير 2022.

- عايدة عبد العزيز:

رحلت في 3 فبراير 2022 عن عمر ناهز الـ 92 عاما.

- جلال الشرقاوي:

رحل في 4 فبراير 2022 عن عمر ناهز الـ 87 عاما، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

- المخرج أحمد يحيى:

رحل في 7 فبراير 2022، عن عمر ناهز الـ 77 عاما.

- جرير منصور:

رحل في 7 فبراير 2022 عن عمر ناهز الـ 68 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا وتسمم في الدم

- الموسيقار الموجي الصغير:

رحل في 11 فبراير 2022 عن عمر ناهز الـ 71 عاما.

- جالا فهمي:

رحلت في 26 فبراير 2022 عن عمر ناهز الـ 60 عاما، بعد إصابتها بأزمة قلبية.

- السيناريست يسري الجندي:

رحل في 9 مارس 2022 عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

- زكي فطين عبد الوهاب:

رحل في 20 مارس 2022 عن عمر ناهز الـ61 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

- أحمد حلاوة:

رحل في 25 مارس عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بسبب بمضاعفات فيروس كورونا.

- عهدي صادق:

رحل في 28 مارس 2022 عن عمر يناهز الـ 72 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية

- ليلى نصر:

رحلت في 9 أبريل 2022 عن عمر يناهز الـ 84 عاما

- فاطمة مظهر:

رحلت في 27 أبريل 2022 عن عمر يناهز الـ 78 عاما

- السيناريست مجدي الكدش:

رحل في 13 مايو 2022

- سمير صبري:

رحل في 20 مايو 2022 عن عمر يناهز الـ 86 عاما

- نوال الصغيرة:

رحلت في 21 يوليو عن عمر يناهز الـ 73 عاما بعد صراع مع المرض

- رجاء حسين:

رحلت في 9 أغسطس 2022 عن عمر يناهز الـ 85 عاما

- جورج الراسي

رحل في 27 أغسطس 2022 عن عمر يناهز الـ 42 عاما، بسبب إصابته في حادث سيارة

- المخرج علي عبد الخالق:

رحل في 2 سبتمبر عن عمر يناهز الـ 78 عاما بعد صراع مع مرض السرطان

- هشام سليم:

رحل في 22 سبتمبر 2022 عن عمر يناهز الـ 64 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان

- المخرج عبد اللطيف زكي:

رحل في 30 سبتمبر 2022 عن عمر يناهز الـ 76 عاما بعد صراع مع المرض

- ماجدة عاصم:

رحلت في 4 أكتوبر 2022 عن عمر يناهز الـ 62 عاما

- محمد سلطان:

رحل في 13 نوفمبر 2022 عن عمر يناهز الـ 85 عاما

- مفيد فوزي:

رحل في 4 ديسمبر 2022 عن عمر يناهز الـ 89، بعد تدهور حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة دقيقة في المرارة