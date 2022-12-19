خبير اقتصادي: «حياة كريمة» اكتسبت طابعا عالميا.. وستبقى علامة مهمة في تاريخنا

قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، إن توقيع حياة كريمة بروتوكول مع مجموعة «نيو إيجيبت الدولية»، أحد ثمار التعاون الإيجابي المثمر بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، من حيث المشاركة في المشروعات التنموية في ربوع المحروسة، إضافة إلى تقل الخبرات من المصريين بالخارج إلى الداخل، والمساهمة في التنمية التي تقوم بها مصر.

«حياة كريمة» أهم عنوان لتنمية مصر

أضاف الديب، في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن «حياة كريمة» أهم عنوان لتنمية مصر في الوقت الحالي، لافتا إلى أن تلك المبادرة اكتسبت طابعا عالميًا، وتشيد بها كبرى الصحف في العالم، وكذلك المؤسسات المالية والدولية، نظرا لأهدافها النبيلة، وأغراضها المستقبلية المهمة.

وتابع بأن «حياة كريمة» تهدف إلى تنمية وتطوير حياة أكثر من 60% من الشعب المصري، أي ما يعادل حوالي 67 مليون مواطن مصري، سوف ينتقلون من حياة إلى أخرى أكثر جودة، وإلى مستوى أعلى في مختلف المجالات، كالتعليم والصحة والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

«حياة كريمة» علامة مهمة في تاريخ مصر

أكد الخبير الاقتصادي، أن «حياة كريمة» وما تقوم به من جهود، ستبقى علامة مهمة في تاريخ مصر، وتحسب للحكومة المصرية والقيادة السياسية في هذا العصر، لذا جاء دور المصريين بالخارج والمغتربين، باعتبارهم أبناء الوطن بالأساس، للمساهمة في هذا العمل المهم صاحب الإنجاز المشرق.