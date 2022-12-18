أطفال «منهري» يبهرون الألمان بعرض عن إنجازات «حياة كريمة»

قدّم نادي الطفل التابع لكنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا، في قرية منهري بمركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا، عروضا فنية مبهرة منها عرض عن إنجازات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك أمام وفد سياحي ألماني تصادف وجوده بمنطقة آثار قرية بني حسن الشروق، تزامنا مع الزيارة التعليمية والتثقيفية والترفيهية التي كان يجريها أطفال النادي للتعرف على آثار المحافظة.

رحلات بعنوان «اعرف بلدك.. واكتشف تاريخك»

وقال شفيق مكرم شفيق، منسق اليوم الترفيهي بنادي الطفل، إنه يتم تنظيم رحلات دورية بعنوان «اعرف بلدك.. واكتشف تاريخك»، بهدف تعريف أطفال الروضة ونادي الطفل بكنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا، في قرية منهري، بأهمية وقيمة الآثار المصرية والتاريخ والحضارة العظيمة، وهي رحلات تعليمية في المقام الأول، حيث تم تنظيم رحلة لأطفال المرحلة الكبري بنادي الطفل، بالمنطقة الآثرية داخل قرية بني حسن الشروق، بشرق النيل.

عرض فني عن إنجازات حياة كريمة

وأضاف، أنه خلال الزيارة التي انطلقت تحت رعاية القس كراس مكرم المسؤول عن نادي الطفل بكنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا، وعطيات عبد الفضيل مدير نادي الطفل بالكنيسة، قدم الأطفال 3 عروض فنية متنوعة، الأول عن النوبة، والثاني عن مبادرة حياة كريمة وتضمن استعراض وجهود مشروعات الدولة التي تتم في كافة القطاعات لتطوير الريف.

وتابع: أدى الأطفال أدوارا مختلفة جسدوا فيها معظم فئات الشعب وحجم الإنجاز الذي يتم بالريف علي الأرض، والثالث عرض فرعوني أرتدي فيه جميع الأطفال زي فرعوني، وشاهد تلك العروض وفد ألماني، كان يزور المنطقة الآثرية بالصدف، وأنبهروا بعرض حياة كريمة، وقاموا بإلتقاط الصور تذكارية مع الأطفال، وذلك في حضور مخيمر فتحى كبير مفتشي الآثار، وعدد من الشباب المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة بقرية بني حسن.