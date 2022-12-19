مصرع طفل بصعق كهربائي أثناء لهوه داخل منزله في الفيوم

لقي طفل مصرعه عقب تعرضه لصعق كهربائي أثناء اللهو داخل منزله في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث لامست يداه سلكا عاريا، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة لاتخاذ اللازم.

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل منزله في أحد القرى التابعة للمركز.

وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ وفاة الطفل «سليم.م.خ»، 3 سنوات، صعقًا بالكهرباء داخل منزله في قرية منشأة صبري بنطاق المركز.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بالدفن، وأمرت بتسليم جثمان الطفل لذويه عقب إنهاء الإجراءات القانونية، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.