مصرع شاب في انقلاب موتوسيكل على طريق قرية دفرة بالغربية

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف داخلي وكسور وسحجات وجروح متفرقة، إثر انقلاب دراجته النارية «موتوسيكل»، على طريق قرية دفرة، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، وتحرر محضر بالواقعة.

مات متأثرا بإصابته بنزيف داخلي

كانت الأجهزة الأمنية، وغرفة عمليات الإسعاف بالغربية، تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بانقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» على طريق «طنطا - دفره» بدائرة المركز، وإصابة قائدها بإصابات بالغة ومتفرقة في الجسد.

انتقلت قوة أمنية، من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى «عبد الرحمن ن.»، في العقد الثالث من العمر، مقيم بمنطقة تل الحدادين في مدينة طنطا، متأثرا بإصابته بنزيف داخلي، إثر انقلاب دراجته النارية على طريق قرية دفرة.

رفع آثار الحادث وندب الطب الشرعي

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، ورفعت أثار الحادث، تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.