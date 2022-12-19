شبورة كثيفة على طرق الإسماعيلية و«الإسعاف» يعلن حالة الطوارئ «صور»

انتشرت الشبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بشكل كثيف على طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية والطرق الداخلية، دون تأثير على الحركة المرورية.

وظهرت الشبورة بكثافة كبيرة في الثامنة من صباح اليوم، واستمرت قرابة ساعة ونصف تقريباً، على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي.

كما انتشرت الشبورة علي عدة محاور مرورية وطرق، بينها طريق «الإسماعيلية- بورسعيد» الزراعي، خاصة في المنطقة ما بين مدينة القنطرة غرب ومدخل مدينة بورسعيد.

وبدأت الشبورة في التلاشي قرب التاسعة والنصف صباحاً، لتعود حركة المرور على كل الطرق إلى طبيعتها، بعد قيام قائدي المركبات بتهدئة السرعة في الساعات الأولى من الصباح لانخفاض مستوى الرؤية.

طوارئ في إسعاف الإسماعيلية

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية انتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والصحراوية، للتدخل حال وقوع أي حادث بسبب انخفاض مستوى الرؤية وزيادة كثافة الشبورة.

وأشارت المصادر الطبية، إلى الدفع بعدد من السيارات على الطرق إلى جانب الارتكازات الثابتة المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية.