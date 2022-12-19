إحالة 28 من العاملين بالصحة والتعليم في الشرقية إلى التحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم، والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لجان متابعة وتفتيش ميداني

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شكل عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية، للمرورعلى المنشآت الخدمية بمراكز أبو حماد وأبو كبير وكفر صقر، لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

- عدم تواجد 4 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة نزلة العرين للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم، بما يفيد ترك العمل.

تسجيل حالات عدم التزام بالقطاع الصحي

- عدم تواجد 14 من العاملين بمقر الوحدة الصحية في قرية الأسدية التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد، وتم التسديد قرين أسمائهم، بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 2 من العاملين في مقر الوحدة الصحية بقرية أولاد موسى التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير، وتم التسديد قرين أسمائهم، بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 8 من العاملين بمقر مستشفى حميات قرية سنجها التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير الملتزمين، إلى التحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.