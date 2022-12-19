«سارة» تقدم فيديوهات عن أماكن الترفيه في مصر: مناسبة لجميع الطبقات

استكشاف الأماكن المختلفة، وخاصة غير المعروفة دائما ما كانت هواية الكثير، ولكن «سارة عامر» مارستها بطريقة مختلفة، فعن طريق الصدفة قررت أن تشارك أشخاص كثيرة هوايتها في زيارة أماكن أثرية وترفيهيه، وتقدم فيديوهات تعرض تفاصيل هذه الاماكن بطريقة سهلة.

تحكي «سارة» صاحبة الـ29 عاما، وخريجة كلية التجارة، أن والدها كان يصطحبها لزيارة أماكن أثرية مختلفة، منذ صغرها، فانتقلت لها هذة الهواية، واستمرت في ممارستها إلى الآن: «والدي دائما كان يصطحبنا للعديد من الأماكن المختلفة، وفوجئت عندما صورت فيديو عن أحد هذه الأماكن، أن هناك أشخاص كثيرة، لا تعرفه رغم أنه مكان قديم وفي وسط القاهرة، ولكني سعد جدا أني ساعد آخرين في أستكشاف مكان مثل هذا».

بداية تصوير سارة لفيديوهات الأماكن الأثرية

قالت الفتاه العشرينية، أنها بدأت تصوير فيديوهات خاصة بهذة الهواية منذ عدة أشهر، وأنها تمارسها بعيدا عن عملها في مجال التسويق، فكانت تحب أن تشارك من حين لآخر صور أو مقاطع فيديو مع أصدقائها على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن عن طريق الصدفة البحتة، عندما وجدت أشخاص كثيرة لا تعرفهم أعجبوا بالفيديوهات التي أنشرها: «في شهر فبراير الماضي نشرت مقطع فيديو أظهر فيه معالم لأماكن أثرية في شارع المعز، فطلب مني بعض أصدقائي، وأشخاصا آخرين في التعليقات أن استمر في تصوير مقاطع الفيديو عن الأماكن التي أزورها، كما وجدت أكثر من شخص يقترح عليا زيارة بعض الأماكن في مدينته، لإبراز جمالها وتفاصيلها».

سارة تطور من نفسها: اتعلمت أساسيات التصوير

العرض كان دافعا لـ«سارة»، في التعلم وتطوير الفيديوهات الخاصة بها من خلال تعلم أساسيات التصوير وإعداد مقاطع الفيديو، ليكون متكاملا، كما أنها فكرت في إضافة تعليقا صوتيا لتلك الفيديوهات لتشرح فيها معالم المكان بالتفصيل، وموقعه بالضبط، وفقا لها: «أحرص خلال الفيديوهات أن أوضح تكاليف زيارة الأماكن، ومتوسط أسعار المنتجات بها إن كانت أماكن تسوق».

أماكن مناسبة للجميع الطبقات

أكدت «سارة» أن جميع الأماكن التي برزتها خلال الفيديوهات تناسب تكلفتها جميع الطبقات: «الأماكن التي أقدمها إما أن تكون أماكن أثرية، دخولها مجانا أو بسعر رمزي، أو تكون أماكن وحدائق طبيعية موجودة في مختلف المدن».

ترى الفتاة، أن مصر مليئة بالأماكن الأثرية والطبيعية غير المعروفة: «محافظات ومدن مصر مليئة بالأماكن الجميلة، فمهما أكتشف منها، هناك غيرها كثير لم يكتشف بعد، بجانب إن الكثير من معالم الدول العربية والأجنبية توجد شبيهتها في مصر، ولكل مكان فيها طعم وتجربة خاصة، وأحاول أصور أماكن جديدة لكي يستفيد منها الأشخاص ويقدموا على زيارتها».