3 استثناءات لصرف الابن لمعاش والده بعد تخطية 21 عاما.. اعرفها

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه بعد وفاة الشخص المؤمن عليه، أو الشخص صاحب المعاش، يكون لأهله الحق في تقاضي معاشه مثل «أولاده، بناته، أرملته، أخوته، الوالدين»، وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 .

شروط استحقاق الابن للمعاش

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمي لها، أن المستحقين يمكنهم صرف المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، بشرط توافر شروط الصرف، مؤكدة أنّ الابن يشترط لاستحقاقه صرف المعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، بإستثناء الحالات التالية:

1- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

3- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

نسب تقسيم المعاشات

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن نسب تقسيم المعاشات يكون كالتالي:

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.