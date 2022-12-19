تشييع جنازة يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي.. والعزاء الأربعاء (صور)

شيّعت جنازة الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بقصر العيني، الذي غيّبه الموت أمس، بعد صراع مع المرض، حيث حضر الجنازة عدد كبير من محبيه وأقاربه، وأقيمت صلاة الجنازة على العالم الجليل بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين بمسجد بلال بن رباح بالمقطم القاهرة.

وشارك في تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير، الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إضافة إلى المئات من التلامذة والطلاب والمنتفعين من علم الرحل، قائلين: «حمل العالم الجليل الأمانة فأداها بإخلاص إلى تلامذته ومرضاه، كان المعلم الناصح والطبيب الإنسان، فصدقه طلابه ومرضاه ومحبيه الوداع».

موعد عزاء الدكتور يحيى الرخاوي

ويقام سرادق العزاء بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء المقبل.

أحد عمدة الطب النفسي في مصر

ونعاه أحد تلاميذه، قائلا: «رحل عن دنيانا الفانية، أحد عمدة الطب النفسي في مصر وأحد مثقفيها المؤثرين الكبار الدكتور يحيى الرخاوي، أثّرت كتابات الراحل الكبير في شخصي وتكويني وكتاباتي، وكانت مجلة الإنسان والتطور إحدى الروافد العظيمة التي تعلمنا فيها طريقة مختلفة في التفكير والكتابة، وتركت محاكاته مع الخراط عن الفيلسوف الإسلامي (النفري)، أثرا ظل معي حتى كتبت دراسة عنه في الإنثروبولوجيا الدينية».

نعي الدكتور يحيى الرخاوي

وتابع: «كنت مريدا مترددا على الحلقة التي يقيمها الدكتور يحيى الرخاوي في المقطم والتي كانت من جزأين، الأول للمهتمين بالثقافة العامة، ولنا فيها حق الاستماع والنقاش، والأخرى لأطباء وأكاديميي علم النفس، ولنا فيها حق الاستماع، ألف رحمة ونور عليك يا دكتور الرخاوي، أستاذا ورائد طريق وعالما».

من جانبه، قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إنّ العالم الجليل والأستاذ الفذ والأب الحنون الداعم، أحد أعمدة الطب النفسي، ومؤسس العلاج النفسي الجمعي في مصر والعالم العربي تلاميذه بالآلاف وعلمه الغزير ومؤلفاته الثرية كنوز معرفية وعلمية وأدبية لا مثيل لها، كان مثالا حقيقيا نادرا للعلم والعمل والعطاء والتواضع، داعيا له: «اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتك واجعل علمه صدقة جارية تنفعه وتشفع له وألهم أهله وأحبابه وتلاميذه ومرضاه الصبر والسكينة».