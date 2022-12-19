انطلاق قافلة «ستر وعافية» في عزبة البنك بالقليوبية.. توزيع بطاطين ووجبات

أطلقت مؤسسة «صناع الحياة» قافلة «ستر وعافية» لخدمة أهالي القليوبية في قرية عزبة البنك بمركز الخانكة، في محافظة القليوبية، بمشاركة 200 متطوع من أبناء المؤسسة ومتطوعين من العاملين بإحدى شركات التطوير العقاري.

خدمات قافلة «ستر وعافية» بالقليوبية

ووفق بيان المؤسسة، فإن قافلة «ستر وعافية» من خلال المتطوعين بها، نفذت 15 سقفا لمنازل ومعرض ملابس لتوفير 1500 قطعة ملابس للمحتاجين وتوعية صحية تحت شعار «خطوتك فارقة» عن أهمية شرب الماء والحفاظ على الكلى لـ600 مستفيد، إضافة لتوزيع 250 وجبة إطعام، و61 بطانية، وتنظيم كرنفال أطفال شارك فيه 150 طفلا، وتلوين على المنازل تحت شعار «بيت العز يا بيتنا» وقافلة محو أمية حيث تم عمل امتحان فوري لـ62 دارسا.

ترتيب الأسر حسب أولوية تقديم المساعدة

وكشف البيان، أن القافلة سبقها إجراء المؤسسة أبحاث تفصيلية للأسر وتحديد الإحتياجات وترتيب الأسر حسب أولوية تقديم المساعدة، ومحاولة الإهتمام بكل أسرة في أكثر جوانبها احتياجًا، والتأكد من كافة البيانات ومدى صحتها.