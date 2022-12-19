المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات في مدينة نصر 

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهمين بترويج المواد المخدرة في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

الاتهامات في القضية

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار والتعاطي جواهر الهيروين والميثامفيتامين والحشيش المخدرة.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية، نقيب شرطة، أنّه حال تفقده الحالة الأمنية، أبصر المتهمان سويا أثناء استقلالهما مركبة قيادة الأول في إحدى حالات التلبس، فاستوقفهما، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على لفافة تحتوي على جوهر مخدر، وبتفتيش الثاني عثر بحافظته على كيس بلاستيكي يحتوي على جوهر مخدر.

وبتفتيش المركبة عثر بداخل التابلوه على كيس بلاستيكي شفاف داخله نبات عشبي «أداة تدخين» صغيرة الحجم، وعثر أسفل مقعد الأول على ميزان حساس، وبعد مواجهتمهما عما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزيا إحرازهما وحيازتهما للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.