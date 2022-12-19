المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهم «ا. ع»، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر المبثامقيتامين بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

الاتجار في المخدرات

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم جرجا عن قيام المتهم بالاتجار في الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وترويجه على عملائه بدائرة قسم جرجا، وراغبي الشراء والمتعاطين.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 4 أكياس من مخدر الشابو وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المؤبد لمتهم بتجارة المخدرات

كما عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم «ي. ر»، بالسجن المؤبد، وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا بسوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.