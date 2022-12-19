«المواد الغذائية»: متمسكون بكتابة الأسعار على المنتجات لإعادة انضباط الأسوق

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن جميع المنتجين والمستوردين متمسكين بكتابة الأسعار على المنتجات حتى يتم السيطرة على الأسعار وإعادة الانضباط للسوق مرة أخرى.

مواجهة مع المستهلك

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة تنفيذ قرار وزير التموين بـ كتابة سعر السلع على المنتجات، للقضاء على احتكار بعض التجار للسلع وخاصة الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

تنظيم عمليات التداول ومتابعة وفرة المعروض

كما أشار إلى أنَّ كتابة السعر على المنتجات ينظم عمليات التداول، و يساهم في متابعة توافر السلع بالأسواق ومعرفة النواقص لتوفيرها بصورة مستمرة. وأكد المنوفي، أن عدم كتابة الأسعار على المنتجات، يجعل المنتجين والمستوردين، يسيرون في عكس الاتجاه ويقومون برفع الأسعار ويضعون التجار في مواجهة مباشرة مع المستهلك ويتم اتهامه بأنهم المتسببين في زيادة الأسعار وهو ما يؤثر بشكل كبير على سير عمليات التداول.

وأ ضاف المنوفي، انه لا يعلم لمصلحة من لا يتم تفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات و الذي يساهم بشكل كبير ومباشر في منع التلاعب بالأسعار من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.