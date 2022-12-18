«المنوفي» يكشف تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية

تحدث حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، عن تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والألبان، والمكرونة، مشيرًا إلى أنّ دور الغرفة استرشادي، حيث تعد تقريرا بالأسعار، وتقديمه لمجلس الوزراء.

وأضاف المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير: «بعدها سيتم تشكيل لجنة لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية»، مشيرًا إلى أنه اقترح وضع المنتج والمستهلك الأسعار على السلع الأساسية، مثل تاريخ الصلاحية.

ولفت إلى أن هذا الأمر لا يوجد فيه مشكلة، خاصة إذا اتخذت الدولة قرارًا يُلزم هؤلاء بوضع تسعيرة تُحدد قيمة الأسعار الموحدة، موضحًا أن السلعة مستويات؛ حيث أن البرندات يكون لها سعر أعلى، على سبيل المثال؛ ما يجعل هناك حدودًا لوضع الحد الأعلى والأدنى للسلعة حسب قيمتها، وجودتها.

وأكد أن اللجنة التي سيجري تشكيلها، ستحسب تكلفة السلعة، وتضع هامش ربح مناسب لها، لافتًا إلى وجود بعض السلع مبالغ في أسعارها بالأسواق، مشيرًا إلى أن التُجار سيلتزمون بالأسعار التي ستقوم اللجنة العليا المُشكّلة من وزارة التموين بوضعها؛ لضبط السوق، والأسعار.

وشدد، على أن التُجار ليس لهم ذنب في ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق حاليًا، موضحًا: «التاجر يسعى إلى بيع السلعة حتى يحصل على سلع أخرى، ولو سيحقق أرباحا منها استحالة يسيب المشتري يمشي من قدامه، وأهم حاجة للمستهلك الدواء والغذاء».