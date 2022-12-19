خبير اقتصادي لـ قناة القاهرة الإخبارية: وضع سقف لسعر الغاز لا يخضع لمفاوضات من طرف واحد

توقع الدكتور عبدالرحمن عيّة، الخبير الاقتصادي الجزائري، فشل وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي لأن تسقيف البترول والغاز لا يخضع لمفاوضات داخلية من طرف واحد، موضحًا أن الطاقات المرتبطة بـ«الغاز» لديها منتج ومستهلك وتخضع للعرض والطلب بناءً على أساس اقتصادي ومستويات النمو والتغيرات الجيوسياسية الحالية.

اجتماع لتحديد سقف للغاز

وأضاف «عية»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه ليس من المنطق أن تجتمع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف للغاز، ولكن للدخول في مفاوضات مع روسيا، وطالب دول أوروبا بضرورة تركيز البحث عن حلول دبلوماسية بدلًا عن تحديد سقف للغاز، والابتعاد عن فكرة كل طرفٍ يغرّدْ في سربه، وذكر أن جميع الدول الأوروبية لا تستطيع أن تؤمن نفسها من البترول والغاز.

يذكر أنه بعد شهور من محاولات الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر بيع الغاز الروسي، يجتمع وزراء الطاقة بالتكتل الأوروبي في بروكسل للاتفاق على تحديد سقف لأسعار الغاز.