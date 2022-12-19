متحدث «الصحة»: توحيد معايير التبرع ونقل الدم على مستوى الجمهورية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن القانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بعمليات مراكز نقل الدم، شدد على توحيد المعايير المستخدمة لنقل الدم لدى مقدمي الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية، متابعا أن كل التعليمات الصادرة بشأن نقل الدم تسري على جميع مقدمي الخدمات خاصة وأن المعايير المتبعة وفق أحدث المعايير العالمية في نقل الدم.

المعايير المعممة على مستوى الجمهورية

وأوضح «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، أن المعايير المعممة على مستوى الجمهورية تتضمن التحاليل المطلوبة من الشخص المتبرع بالدم قبل تبرعه، وكذلك طريقة التعامل مع الدم والفحوصات التي تجرى عليه لتحويله لدم آمن وصالح للاستخدام في حال الاحتياج إليه، متابعا: «هناك شروط موحدة يجب أن تكون في كل مراكز عمليات الدم على مستوى الجمهورية لضمان سلامة الدم في منشأة صحية».

الدولة تقدم خدمة صحية معيارية

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن الدولة تقدم خدمة صحية معيارية فيما يتعلق بالتبرع بالدم ونقله والاستفادة منه، لافتا إلى أن هناك فصائل دموية تمتاز بالندرة وفصائل أخرى أكثر شيوعا، ويجري النقل بين الفصائل المتوافقة بشكل كبير وفي بعض الحالات التوفيق بين فصائل أخرى.

الدولة تتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الدولة تتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفي المبادرات الرئاسية المرتبطة بالصحة العامة، التي تقدم خدماتها مجانا للمواطنين، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تتعامل مع عدد كبير من التخصصات الطبية؛ بما يؤكد أن الدولة تتوسع في تقديم الخدمات الصحية بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.