مصرع سائق على يد 3 أشقاء في مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بالمنوفية

تطورت مشادة كلامية بين سائقين داخل موقف شنشور في أشمون بالمنوفية حول أولوية تحميل الركاب، إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وأسفرت عن مصرع أحدهما، بعد أن استعان المتهم بشقيقيه في المشاجرة.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، إخطارا يفيد حدوث مشاجرة بموقف شنشور لخلاف حول أسبقية تحميل الركاب بين سائقين، ليطعن أحدهما الآخر ويدعى «أ. ص. م»، سائق، 32 عاما، والذي وصل لمستشفى أشمون المركزي مصابا بطعنة نافذة في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بمديرية أمن المنوفية، بإشراف المقدم مصطفى حسانين، إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثمان القتيل، واتهم شقيقه «م. ص. م» كلا من «أ. م. ا»، 34 عاما، سائق، وشقيقيه «و. م. م. ا»، 32 عاما، سائق، و«ش. ك. م. ا»، 27 عاما، سائق، ومصاب بجرح سطحي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم ضبط المتهمين واعترفوا بالواقعة لذات الأسباب، وتحرر محضر بالواقعة رقم 36225 جنح مركز أشمون لسنة 2022، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.