مصرع سائق وإصابة آخر في حادث على الطريق الزراعي بالمنيا

لقي سائق تروسيكل مصرعه وأصيب آخر، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان»، أمام قرية الكفور التابعة لمركز مطاي شمال المنيا.

حادث على الطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل بدون لوحات معدنية والسيارة رقم «7485 ن ا ص» بالطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان»، أمام قرية الكفور بمركز مطاي.

مصرع سائق وإصابة آخر

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ، ما أسفر عن مصرع بكري عبد البر محمد، 45 عاما، سائق التروسيكل، مقيم بقرية الكفور، وإصابة مختار أحمد أبو الشيخ، 52 عاما، سائق السيارة، مقيم بقرية أبو عزيز، وأصيب بسحجات وكدمات واشتباه كسور وكدمات، وتم نقله للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

وتم إزالة آثار الحادث والتحفظ على التروسيكل والسيارة، ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.