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مراسل قناة القاهرة الإخبارية في باريس: ماكرون سيطالب بوتين بسحب قواته من زابوريجيا

كتب:

شريف سليمان
05:39 م | السبت 17 ديسمبر 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من باريس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعتزم التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لسحب القوات الروسية من زابوريجيا، حفاظًا على الأمن النووي، حتى لا يدخل الغرب في صدام مع روسيا، ويشهد تطورات غير حميدة.

وأضاف «شقير» خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن المراقبين في فرنسا أكدوا أن الرئيس ماكرون، يهدف للتواصل مع روسيا لسحب قوات الأخيرة وأسلحتها الثقيلة من زابوريجيا، لأن أي اعتداء على المحطة سيهدد أمن العالم أجمع.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي يستخدم سياسة أقل حدة من الغرب، بعد اتخاذ المرحلة التاسعة من العقوبات على بعض المسؤولين وأعضاء البرلمان الروسي وعدم إعطائهم التأشيرات، والاتجاه إلى توقيع العقوبات على الدول التي تساعد روسيا ودولة إيران، والصحف الفرنسية نشرت عما تقدمه إيران من دعم بالطائرات المُسيّرة لروسيا.

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