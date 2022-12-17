«الكهرباء»: ندرس مقترحات جميع العاملين لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي وأسرهم

كشف الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة لـ «القابضة لكهرباء مصر»، العميد الأسبق للمعهد القومي للكبد، أن الشركة تدرس جميع مقترحات ورغبات العاملين بقطاع الكهرباء لتقديم خدمة طبية مميزة بشكل يرضي المرضى من العاملين وأسرهم.

ولفت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنه جرى التأكيد خلال اجتماعه مع رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، التعاقد مع شركة متخصصة تقوم بتوفير العلاج وتوصيله بشكل شهري مستمر لجميع المرضى بمختلف مناطق الصعيد بوجه خاص مع إطلاق خدمة متميزة جديدة للمرة الأولى لتوصيل وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى من خلال شركة يداوي.

تخصيص قاعدة بيانات متكاملة لجميع المرضى والعاملين

وأشار إلى أنه يجري إضافة خطوة جديدة تتمثل في إتاحة صرف الأدوية لجميع المرضى من أي صيدلية مع تخصيص قاعدة بيانات متكاملة للعاملين من خلال بطاقة يستطيع من خلالها المريض متابعة احتياجاته والتعرف على الشكوى ووضع حلول لها.

حلول جذرية وتذليل عقبات أمام العاملين وأسرهم

وأكد سليم أنه جرى افتتاح أول صيدلية للعاملين بصعيد مصر في منطقة صحارى أسوان لخدمة العاملين وأسرهم بشركات المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومصر العليا للتوزيع ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، إذ يبلغ عدد المستفيدين من الخدمة ما يقرب من 10 آلاف مستفيد، ما يساهم في تخفيف الأعباء عليهم، لافتا إلى اتخاذ حلول جذرية وتذليل جميع العقبات والصعوبات التي يعاني منها العاملين وأسرهم بشركات القطاع بصعيد مصر من خلال العمل على إنشاء عيادات صحية متكاملة تقدم الخدمات على مدار الـ24 ساعة.

وأشار سليم إلى حرص الشركة على حصول جميع العاملين بقطاع الكهرباء على الخدمات الطبية بالقرب من مقار إقامتهم وعملهم، وتسهيل الكشف للعاملين وأسرهم، لافتا إلى افتتاح عيادة الدخيلة التي تخدم منطقة غرب إسكندرية والساحل الشمالي وتتوافر بها خدمة رسم القلب وخدمات الرعاية الأولية، وتعمل العيادة 4 أيام في الأسبوع «الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس»، وتتوافر بها خدمة توصيل العلاج للعيادة وكذلك سحب العينات.

تقديم أفضل الخدمات العلاجية بالدلتا

وقال سليم، إنه يجري اتخاذ إجراءات جديدة وعاجلة تتضمن التعاقد مع مستشفيات وصيدليات في بعض المناطق التي تشكو من قلة وضعف الخدمات الطبية وكذلك أيضا العمل على تسريع إجراءات فتح عيادات تخصصية جديدة تقوم بتقديم أفضل وأجود الخدمات العلاجية بمناطق الدلتا.

تجديد وتطوير وهيكلة مبنى توزيع كهرباء بالبحيرة

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة على تخصيص مبنى جديد للعيادات التخصصية تابع للشركة لكي يتمكن من تقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة، إضافة إلى تجديد وتطوير وهيكلة المبنى الموجود بديوان عام الشركة المخصص للعيادات الطبية والأرشيف.

ولفت إلى إتاحة جميع عيادات زاوية غزال أمام جميع العاملين بشركات الكهرباء، التي تقدم خدماتها الصحية للعاملين بشركات غرب ووسط الدلتا للإنتاج ممثلا في قطاع البحيرة للإنتاج، بالإضافة لمنطقة غرب الدلتا لنقل الكهرباء التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.