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إصابة عامل انهار جزء من جدار عقار عليه أثناء عمله في الوراق

كتب:

جيهان عبد العزيز
08:28 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
إسعاف _ صورة أرشيفية

إسعاف _ صورة أرشيفية

أصيب عامل في الوراق أثناء قيامه بهدم جدار عقار خلال عمله، وتم نقل المصاب إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا بتلقي بلاغ من الخدمات الأمنية بإصابة «خ.ع» 32 سنة عامل مقيم في جزيرة الوراق، بسحجات وكدمات وجروح قطعية بالوجه واليدين، وتم نقله لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، أثناء انهيار جزء من طوب جدار منزل حال القيام بهدمه.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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