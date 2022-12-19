تفاصيل مصرع سائق في حادث تصادم بمنشاة القناطر

لقى سائق مصرعه في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ونُقل الجثمان إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد تامر صالح مفتش المباحث بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالكيلو 82 طريق الإسكندرية الصحراوي، قبل كوبري الخطاطبة دائرة المركز، على وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث منشأة القناطر بالانتقال إلى مكان الحادث.

هرب قائدها قبل وصول قوات الشرطة

وتبين وقوع الحادث بين سيارتين ربع نقل شيفروليه قيادة «م.أ» مقيم دايرة المركز وسيارة نقل قلاب هرب قائدها قبل وصول قوات الشرطة وبها تلفيات انفجار الإطار الأيمن الخلفي، أثناء سير الثانية بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار اطارها الخلفي الأيمن، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الأولى من الخلف نتج عن ذلك وفاة قائدها متاثرا بإصابته وحدوث تلفيات في السيارتين.

ونُقل الجثمان إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، وأزيلت آثار الحادث، وجارٍ تسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين، وجارٍ ضبط قائد السيارة الثانية الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.