عضو «التحالف الوطني»: ستر وعافية نقلة نوعية في أداء منظمات المجتمع المدني

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يعمل من خلال مؤسساته الشريكة ويقدم ملحمة إنسانية وخدمية متكاملة في القرى الأشد احتياجا، وأطلق سلاسل قوافل ستر وعافية التي تهدف لتلاشي الملاحظات بشأن أداء الجمعيات الأهلية الكبرى مثل تكرار نفس الخدمة لأسرة مستفيدة واحدة من أكثر من جمعية ومؤسسة.

أداء منظمات المجتمع المدني

وأوضح «عبدالرحمن» في مداخلة هاتفية لفضائية «اكسترا نيوز» أن سلاسل ستر وعافية مثلت نقلة نوعية في مستوى أداء منظمات المجتمع المدني على أرض الواقع، وجسدت توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانيات مؤسسات المجتمع المدني لصالح انتقال الشرائح الأكثر احتياجا من دوائر الحاجة إلى دوائر الإنتاج، لافتة إلى أن التحالف يوصل رسالة اطمئنان لكل مواطن مصري بأن الجمهورية الجديدة لكل المصريين ولا تترك أحدا أو تنساه مهما كان وضعه الاقتصادي أو الجغرافي.

قوافل طبية

وأشار عصام عبدالرحمن إلى أن قرية الدير بمركز إسنا في الأقصر تشهد حاليا قوافل طبية تتضمن خدمات متكاملة من خلال العيادات المتنقلة بمختلف أنواعها.