هبوط حاد في أسعار الذهب.. تعرف على آخر المستجدات

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن هبوط حاد في أسعار الذهب، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 19 من شهر نوفمبر لعام 2022، إذ وصل عيار 21 إلى 1700 جنيه للشراء، بعدما وصل صباحاً إلى 1750 جنيهاً.

وأضاف«نجيب» لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب اليوم شهدت هبوطاً، مشيراً إلى أن الذهب أسعاره دائماً غير مستقرة سواء بالأسواق المحلية أو العالمية: «هي أسواق مفتوحة، فمفيش سعر محدد».

أسعار الذهب تتعرض للهبوط بنهاية تعاملات اليوم

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل عيار21 للبيع 1650جنيها و1700 جنيه للشراء، وبلغ عيار 24 للبيع سعر 1886 جنيهاً، والشراء 1943 جنيهاً، ووصل عيار22 للبيع 1729 جنيهاً، والشراء 1781 جنيهاً، وسجل عيار 18 للبيع 1414 جنيهاً، والشراء 1457 جنيهاً، وسجل عيار 14 للبيع 1100 جنيه، والشراء 1133 جنيهاً، فيما بلغ سعر عيار الذهب 12 للبيع 943 جنيهاً، والشراء 971 جنيهاً.

أوضح «نجيب»، أن سعر الجنيه الذهب سجل للبيع 13200 جنيه، والشراء 13600 جنيه، فيما سجل سعر الأونصة للبيع 58.646 جنيه، والشراء 60423 جنيه، وبلغ سعر الكيلو الذهب للبيع 1.885.714 جنيه، والشراء 1.942.857جنيه.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وسجل متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية، كما يلي:

- عيار 24 وصل لـ57.47 دولار أمريكي أي 1419 جنيها مصريا.

- عيار 22 وصل لـ52.68 دولار أمريكي، أي نحو 1301 جنيهات.

- عيار21 وصل لـ50.29 دولار أمريكي، أي نحو 1242 جنيها مصريا.

- عيار 18 وصل لـ43.10 دولار أمريكي، أي نحو 1064 جنيها مصريا.

- عيار 14وصل لـ33.52 دولار أمريكي، أي نحو 827.83 جنيه مصري.

- عيار 12 وصل لـ28.73 دولار أمريكي، أي نحو 709.56 جنيه.