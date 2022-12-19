250 جنيهًا خسائر الذهب في أسبوع وسط مخاوف التجار من استمرار التراجع

تراجعت أسعار الذهب 250 جنيها، خلال أسبوع، بحسب تقرير شركة «جولد بيليون»، وسط تذبذبات في الأسعار صعوداً وهبوطاً بشكل متواصل، مشيدةً بتدخل البنك المركزي المصري، بإجراء تعديلات لضوابط الرقابة على تصدير الذهب.

جني الأرباح السبب

وبررت الشركة تراجع أسعار الذهب في الوقت الحالي، بأن هناك عمليات جنى أرباح في الوقت الراهن وبالتأكيد حالة من القلق حول مستقبل الأسعار الفترة المقبلة.

1600 جنيه للجرام

وأضافت الشركة في تقريرها: «تتداول أسعار الذهب محليًا وقت كتابة التقرير عند 1700 جنيه كمتوسط سعر تقريبًا، فإذا أردنا النظر إلى أسعار الذهب بمصر بنظرة فنية بحتة سنجد أن مستوى 1600 جنيه هو مستوى هام جدا وفيصلي في اتجاه الذهب وإذا استقرت الأسعار أسفل 1600 جنيه خلال الفترة المقبلة، في تلك الحالة تعتبر تلك إشارة سلبية لمواصلة الهبوط مستهدفين بذلك مستوى 1400 إلى 1500جنيه وقد تمتد إلى أقل من ذلك، أما ما دون ذلك وهو الاستقرار أعلى 1600 جنيه.»

171 جنيها خسائر الذهب اليوم

يذكر أن جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً سجل تراجعاً اليوم بلغ 171 جنيها، في تعاملات منتصف اليوم مقارنة بتعاملات الظهيرة، حيث سجل 1829 جنيها من 2000 جنيه صباح اليوم، وتراجع عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا إلى 1600 جنيه، وعيار 18إلى 1371 جنيها، في حين خسر الجنيه الذهب 1200 جنيه، حيث سجل السعر صباحا 14 ألف جنيه قبل أن يتراجع إلى 12800 جنيه.