تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 1660 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة خلال بداية التعاملات المسائية، فيما بدأ العمل في محال الصاغة بعد انخفاض السعر بعد توقفه بسبب عزوف المواطنين عن الشراء.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

وقال علاء فاروق، صاحب أحد محال المصوغات الذهبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب انخفضت بمقدار 40 جنيهًا عن التعاملات الصباحية، موضحًا أنّه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في مصر بصورة كبيرة خلال الأيام المُقبلة.

قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر

وأوضح «علاء» أنّ سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية جاء كالتالي:

- سعر الذهب اليوم عيار 24: 1840 جنيهًا للشراء، و1897.14 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 21: 1610 جنيهًا للشراء، و1660 جنيهًا للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 18: 1380 جنيهًا للشراء، و1422.86 جنيه للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 14: 1073.33 جنيه للشراء، و1106.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وأضاف أنّ سعر الجنيه الذهب في مصر، شهد انخفاضًا جديدًا بمقدار 40 جنيهًا، موضحًا أنّ سعره بلغ اليوم 12960 جنيهًا للشراء، فيما سجل 13360 جنيهًا للبيع.

لو عندك كسر صلحه

في سياق متصل، نصح حسام مصطفى، أحد العاملين في إصلاح الذهب، المواطنين بتصليح الذهب المكسور لديهم، وتجنب بيعه في الوقت الحالي، موضحًا أنّه سينفق مبلغ يتراوح بين 20 وحتى 50 جنيهًا ليعيد ذهبه جديدًا مرة أخرى بدلًا من بيعه في صورة «كسر» وخسارة الكثير من فارق السعر فيه.

زيادة إصلاح الذهب وترميمه

وكشف «حسام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية لإصلاح وتجديد الذهب، ليتمكنوا من بيعه بأعلى سعر والاستفادة من أسعار الذهب المتذبذبة خلال الفترة المُنصرمة، ناصحًا الجميع بتجنب بيع الذهب، نظرًا لأنّ قيمة الذهب تزداد بمرور الزمن ولا تقل أبدًا.