انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية في جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

انطلقت انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، وسط إقبال كبير من الطلاب على مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء منظومة اتحاد الطلاب بالجامعة، حيث يجري التنافس بين أكثر من 40 طالبا وطالبة لتمثيل 28 مقعدا في 7 لجان بكليتي تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية وتكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

انتخابات جامعة طيبة

وأجرى الدكتور عادل زين الدين، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية، واطمئن على عملية سحب استمارات الترشح والإدلاء بالأصوات في الصناديق الانتخابية، وسلاسة الإجراءات والقواعد المتبعة، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، والمشرفون على الانتخابات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والإدارات المعنية بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اتحاد الطلاب بمثابة حلقة الوصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، مؤكدا أن الانتخابات الطلابية هي تجربة وتدريب للطلاب، ستفيدهم لاحقا في حسن اختيار من يمثلهم في الانتخابات المختلفة بعد التخرج، لافتا إلى أن الانتخابات الطلابية تهدف أيضا إلى ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، وتهدف أيضا إلى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مطالبا الاتحاد بتمثيل الطلاب أفضل تمثيل، ورفع كافة طلباتهم وآرائهم ومقترحاتهم وشكاويهم إلى الإدارة دون خوف أو تردد.

توفير المناخ المناسب للطلبة

وأشاد رئيس الجامعة، بالاستعدادات اللازمة التي اتخذتها الجامعة، والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية وتوفير المناخ المناسب لإجراء أعمال التصويت بحيادية ونزاهة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتقاليد الجامعية في كافة الانشطة وبما يخدم أهداف الجامعة.