أستاذ مناعة لـ قناة القاهرة الإخبارية: التباعد وغسل اليدين يحميان الإنسان من الفيروسات

أكد عبد الهادي خضر أستاذ الباطنة والمناعة أن طرق مكافحة الأمراض المعدية معروفة منذ قرون، مثل التباعد وغسل اليدين ولم تتغير، وهي السلاح الأول لحماية الإنسان من أي فيروسات، موضحا أن أمراض الجهاز التنفسي تتزايد في فصلي الخريف والشتاء، وهو ما يظهر على مستوى العالم في الوقت الحالي.

زيادة نسب التطعيم تقلل من انتشار المرض

وأضاف «خضر»، في مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية» من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أن الأمصال التي أنتجها العلماء على مدار القرون ساهمت في تخفيف آثار الأمراض المعدية وإضعاف قوة الفيروسات وتأثيرها، مشددا على أن زيادة نسب التطعيم بين الأشخاص في المجتمع تقلل من انتشاره.

وأشار أستاذ الباطنة والمناعة إلى أن الأنظمة الصحية في كل دول العالم تعرضت لحالة من الارتباك والخوف والذعر، فور انتشار جائحة كورونا، إذ لم تكن على استعداد للتصدي لهذا الفيروس وكيفية التعامل معه، وهو ما تطلب وقتًا لمعرفة هذا الفيروس وتشخيصه ووضع الأدوية والجرعات التي تحد من انتشاره.

التغيرات المناخية مسؤولة عن ظهور الأوبئة

وأشار إلى أن بعض سلوكيات البشر من إشعال وحرق الأخشاب للتدفئة، تساهم في انبعاث أول أكسيد الكربون وهو بمثابة قاتل صامت يلوث الهواء المحيط، مؤكدًا أن التغيرات المناخية مسؤولة عن ظهور الأوبئة الجديدة في العالم.