محام ينهي حياة تاجر بسبب خلافات بينهما في طنطا

لقي تاجر مصرعه بطعنة نافذة في القلب على يد محام، في منطقة شارع البحر بمدينة طنطا، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمقتل تاجر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالي، يفيد بإصابة تاجر في العقد الرابع من العمر، بطعنة نافذة في القلب، على يد محام، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بمنطقة شارع البحر.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شخص يدعى «مجدي. ا» في العقد الرابع من العمر، بطعنة نافذة في الصدر، على يد محام، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان عام قسم شرطة ثان طنطا، ونقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

وأوضح سامح صلاح السقا، المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات المصري، في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.