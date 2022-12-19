متحدث «الصحة» لـ يوسف الحسيني: بنوك الدم في مصر تعمل بمعايير موحدة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ناقشت توحيد المعايير المستخدمة في مراكز نقل الدم لدى مقدمي الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن التعليمات الصادرة بشأن نقل الدم تسري على جميع مقدمي الخدمات خاصة وأن المعايير التي أقرتها الوزارة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية في نقل الدم.

بنوك الدم على مستوى الجمهورية

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على فضائية «الأولى»، أن بنوك الدم على مستوى الجمهورية تتضمن نفس المعايير التي تتناول الإنشاءات والفحوصات ومواصفات العاملين بها وطرق التخزين للدم وكذلك التحاليل التي تؤكد خلو الدم من أي نوع من الأمراض المنقولة عن طريق الدم لضمان التوافق والسلامة.

مصر توسعت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن مصر توسعت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بملفات الصحة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تتعامل مع عدد كبير من التخصصات الطبية؛ بما يؤكد أن الدولة تتوسع في تقديم الخدمات الصحية بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.